KLM voor standaardmaat handbagage vliegtuigen

Nu verschillen ze nog: de bakken bij de incheckbalie, waarin de handbagage hoort te passen. 56x36x23, bij Delta. 56x45x25 bij EasyJet, 45x40x25 bij Transavia… Wie overstapt van de ene maatschappij op de andere, kan voor een onaangename verrassing komen te staan. „Het belang en het comfort van de passagiers staat bij ons altijd voorop. Voor de passagiers die met verschillende maatschappijen vliegen, is het makkelijker als ze niet elke keer op de website hoeven te checken welke afmetingen zijn toegestaan”, zegt een woordvoerder van KLM

Een haastige man in pak duwt zijn rolkoffer in de bak. Nú past het nog. „Die koffer is precies gemaakt voor deze bakken”, zegt hij trots. Maar de bakken van EasyJet moeten versmallen om aan de nieuwe eis te voldoen. Precies een centimeter te klein voor de rolkoffer. „He! Dan kan deze dus bij het grofvuil?” Hij vloekt binnensmonds en zet het op een lopen.

Bobby Stegwee is op weg naar een conferentie in Londen. „Ik heb thuis een rolkoffer staan. Op maat gemaakt. Zonde, toch?” Hij neemt het zekere voor het onzekere: een weekendtas past gemakkelijk. „Die kun je gewoon even proppen.”

Kofferfabrikanten zullen de productie aan de standaardmaat moeten aanpassen, zegt een verkoopster van luxe kofferwinkel Paolo Salotto, op het Schiphol Plaza. „Kijk!” Ze tilt een peperdure koffer van de plank. „Een centimeter te groot. Die hele collectie.” Die ene centimeter hoeft geen bezwaar te zijn, meent ze. „Als je voor een zwart koffertje kiest, líjkt het minder. Bovendien kom je heel ver met een goed humeur en goede manieren. Dan zal de crew vast niet moeilijk doen.” Stralend door de douane: dan kan de oude koffer best nog even mee.

Hoe zit het nu?

Zo groot (LXBXH) mag je stuk handbagage nu zijn bij de verschillende vliegmaatschappijen:

ArkeFLy: 55x35x25

Corendon: 55x35x25

Easyjet: 56x45x25

Iberia: 56x45x25

KLM: 55x35x25

Lufthansa: 55x40x23

Ryanair: 55x40x20

Transavia 55x40x25

Wizzair: 42X32X25