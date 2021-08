Vrijwel alle bosbranden Turkije onder controle

Vanaf eind juli waren er in Turkije ruim 200 natuurbranden. De branden veroorzaakten bijzonder ernstige schade in de kustprovincies Antalya en Mugla. Alleen al in Mugla is volgens de autoriteiten meer dan 66.000 hectare land afgebrand. Landelijk is naar schatting in totaal zo’n 150.000 hectare (1500 vierkante kilometer) vernietigd. De oorzaken van de bosbranden worden nog onderzocht.