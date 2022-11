Premium Het beste van De Telegraaf

Hebe de Bonafini werd 93 Boegbeeld Dwaze Moeders Argentinië overleden

Door Jurjen Roerdinkholder Kopieer naar clipboard

Hebe de Bonafini in 2006 met iconische witte hoofddoek. Ⓒ AFP

Buenos Aires - In Argentinië is op 93-jarige leeftijd Hebe de Bonafini overleden. Ze leidde de Dwaze Moeders die zich tijdens de militaire dictatuur van Jorge Videla tussen 1976 en 1981 elke donderdagmiddag om 15.30 uur op het Plaza de Mayo in Buenos Aires verzamelden om opheldering te vragen over hun vermiste kinderen en kleinkinderen. Op hun hoofden droegen zij uit protest witte hoofddoeken die luiers moesten voorstellen.