Schoten bij arrestaties Leiden

Consternatie in Leiden vanavond, waar na een achtervolging twee verdachten zouden zijn aangehouden. Ⓒ Regio15

LEIDEN - Twee personen zijn donderdagavond door agenten op en rond de Lorentzkade in Leiden aangehouden, zo is te zien op beelden. Dat zou gebeurd zijn na een achtervolging. Ook is er geschoten.