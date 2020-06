Schoten gelost bij hardhandige arrestaties Leiden

Op straat ligt een wapen en er zijn meerdere kogelhulzen aangetroffen. De politie heeft meerdere waarschuwingsschoten gelost, is te zien in verschillende video’s van getuigen, ingezien door De Telegraaf. Ook een politiehelikopter is ingezet. Op beelden is te zien hoe een van de verdachten op een grasveld neerstort en wordt ingesloten door agenten. Of de verdachten ook hebben geschoten en of er gewonden zijn gevallen, is niet duidelijk.

Heftige beelden van het incident bevestigen de schoten:

Een auto, mogelijk van een van de daders, is in beslag genomen, meldt het Leidsch Dagblad. Ook de marechaussee was betrokken bij de arrestaties.

De politie was donderdagavond niet meer bereikbaar voor een reactie.

