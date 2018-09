Pakistan voltrekt omstreden doodvonnis

De executie is omstreden omdat Aftab Bahadur tijdens het uitspreken van het doodvonnis vijftien jaar zou zijn geweest.

Maandag werd de voltrekking van een ander vonnis in een vergelijkbare zaak op het laatste moment uitgesteld. Het uitstel kwam nadat organisaties voor mensenrechten Pakistan hadden opgeroepen de executie te schrappen. De man in deze kwestie, Shafqat Hussein, was volgens zijn advocaten veertien jaar toen hij werd veroordeeld. Volgens de Pakistaanse wet mogen kinderen onder de achttien niet ter dood worden veroordeeld. De aanklagers zeggen echter dat hij 23 jaar was.

Amnesty International noemt de executie woensdag „schaamteloos”. Het laat volgens de organisatie de grote problemen zien waarmee het justitiële systeem in Pakistan kampt.