Beer valt Italiaanse agent aan

De agent was samen met iemand aan het wandelen, voordat hij de nachtdienst zou ingaan. Volgens de twee werd de beer plotseling agressief in de buurt van een meer, waar ’s winters ook een langlaufpiste is.

Na het incident gaf gouverneur Maurizio Fugatti de opdracht om het beest te vangen. Dat lukte zondagochtend vroeg. Het dier kon worden verdoofd terwijl het in vuilnisbakken aan het graaien was.