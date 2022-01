LIVE | Nederland wil massaal naar de bioscoop: duizenden mensen in digitale wachtrij

Buitenland

8 jaar cel voor Franse ’spion’ in Iran, familie smeekt om vrijlating

Een rechtbank in Iran heeft dinsdag een 36-jarige Fransman tot acht jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens spionage. Benjamin Briere werd in mei 2020 gearresteerd, nadat hij met een drone foto’s had gemaakt in een natuurgebied. Hij kreeg ook acht maanden cel opgelegd voor het voeren van propaganda ...