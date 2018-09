Vrijdag lokaal 32 graden

De dag start zonnig, later voelt het zeer broeierig aan en komen er wolken. De dag eindigt met enkele regen- en onweersbuien. Zaterdag is er nog bewolking en verdwijnen de laatste buien. In het oosten kan het dan nog 25 graden worden, in het westen rond de 20. Daarna wordt de wind weer noordelijk op de nadering van nieuwe hogedruk. Zondag zijn er flinke perioden met zon bij 17-22 graden.

De eerste dagen van volgende week is het met 14-17 graden even flink frisser. Het kwik ligt 10 tot 15 graden lagen dan komende vrijdag. Later in de week wordt het snel weer warmer.