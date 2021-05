19-jarige man en minderjarig meisje gearresteerd voor moord op Aksay

Een politiewoordvoerster wil verder niet ingaan op de leeftijd van het meisje.,,Hun rol wordt nog onderzocht. Het onderzoek gaat verder. Er wordt nog gezocht naar mogelijke andere verdachten”, aldus een politiezegsvrouw.

Aksay werd dinsdagochtend rond half tien om het leven gebracht in zijn woning aan de Meester Arendstraat waar hij op dat moment met zijn 44-jarige moeder aanwezig was. Hulpdiensten die waren gealarmeerd probeerden hem nog te reanimeren, maar hulp mocht niet meer baten. Ook de moeder was bij het incident gewond geraakt aan haar arm. Zij werd naar het ziekenhuis gebracht.

Omwonenden vertelden dinsdag dat er na het gebeuren uit de woning drie blanke mannen naar buiten waren gekomen. De dood van de 17-jarige jongen was hard aangekomen in de wijk. Hij stond in de buurt bekend als een lieve, rustige en vriendelijke jongeman.

Over wat er zich precies heeft afgespeeld in de woning en waarom het slachtoffer is neergestoken kan de politie nog niets zeggen.