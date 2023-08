Toerist klimt in Trevifontein om waterflesje te vullen

Bekijk ook: Opnieuw toeriste gefilmd die initialen op muur Colosseum kerft

Zonder enige gêne stapt ze de fontein in, ondanks waarschuwingen van omstanders. Ook de vele bordjes waarop staat dat je niet de fontein in mag hielden haar niet tegen. Rustig vult ze haar waterflesje, alsof het de normaalste zaak in de wereld is. Uiteindelijk moest de politie er aan te pas komen, al bleef de toeriste overtuigd dat ze niets fouts had gedaan. Voordat ze uit de fontein werd gehaald, ’bleef de vrouw bij haar verhaal en begreep ze niet echt waarom ze in de problemen zat’.

De Trevi-fontein werd geopend in 1762, na een opdracht van de paus. De fontein trekt zo’n 10,5 miljoen bezoekers per jaar. Het is niet voor het eerst dit jaar dat monumenten in Rome te lijden hebben onder het toerisme. Zo besloot een Brit zijn naam te kerven in het Colosseum. Niet veel later doken er ook beeld op van een Zwitserse die eenzelfde actie deed.

De Trevifontein was ook de locatie voor een van de bekendste scènes uit de filmgeschiedenis, uit La Dolce Vita (1960).