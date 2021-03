Henk R. alias ’Zwarte Cobra’ overgeplaatst na vuurwerkshow

Henk R., die sinds vorige maand vast zit in gevangenisinrichting Dordtse Poorten in Dordrecht, werd donderdagavond verrast met een vuurwerkshow vanwege zijn zeventigste verjaardag.

Vuurwerk

Familie en vrienden ontstaken het vuurwerk buiten de muren van de gevangenis, hetgeen tot nogal wat commotie leidde in Dordrecht.

Naar nu blijkt heeft de burgemeester van Dordrecht vrijdag van justitie geëist dat R. per direct uit zijn gemeente vertrekt. De Cobra is daarom gisteren met speciaal vervoer naar de penitentiaire inrichting Lelystad overgebracht, bevestigt desgevraagd zijn advocaat mr. Mark Teurlings.

„Het is bizar dat een door derden geregelde ludieke verrassing hem wordt aangerekend na alles wat hij heeft meegemaakt zonder dat hij hiervan wist of dit heeft kunnen voorkomen. Ik protesteer dan ook krachtig tegen het kennelijk voor politiek gewin gedane verzoek tot overplaatsing van de burgemeester”, aldus Teurlings.

Maandag onthulde De Telegraaf dat Henk R. na een straf van achttien jaar in de VS te hebben uitgezeten, in Nederland wordt vervolgd wegens een dubbele moord in 1993 in Antwerpen. Henk R. werd in de VS veroordeeld wegens samenzwering in verband met een xtc-smokkel. Hij zit na zijn overbrenging naar Nederland nu een oude straf uit wegens drugshandel en dreigt in de moordzaak die het OM tegen hem is begonnen tot levenslang te worden veroordeeld.