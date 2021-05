Wandelaar uit Groningen (43) overlijdt door vallende boom

Het slachtoffer was volgens de politie aan het wandelen in Dalfsen. Verdere omstandigheden zijn onbekend.

De harde wind nam dinsdag in de middag toe en werd aan zee hard tot stormachtig. Volgens weerbureaus zou er windkracht 6 staan. Daarbij kunnen tijdens buien in het hele land zware windstoten optreden, met snelheden tot 80 of 90 kilometer per uur. Heel lokaal is een windvlaag van 100 kilometer per uur ook niet uit te sluiten, aldus Weer.nl.

Zo is onder meer een grote tent bij de McDonald’s aan de Rietgraaf in Oosterhout, bij Nijmegen, omgewaaid. „Door de harde wind raakte de tent los en waaide half op het dak”, meldt een fotograaf ter plaatse.

„Een deel hangt ook naast de ingang, half aan de gevel. Hierbij raakten een glazen schutting en twee houten banken beschadigd.”

Vrachtwagen

Elders in het land hebben mensen in het verkeer veel last van de wind. Een vrachtwagen kantelde op de Moerdijkbrug (A16), en wordt sindsdien met spanbanden in bedwang gehouden. Of de chauffeur gewond raakte, is niet bekend.

Weggebruikers moeten vooral langs de kust en in het zuidoosten van het land rekening houden met de harde wind. „In de loop van de middag wordt het wat rustiger, maar ook dan heeft het verkeer nog te maken met flinke buien”, aldus de ANWB. Een woordvoerder stelt dat er risico’s zijn als mensen met bijvoorbeeld een lege vrachtwagen of een aanhanger de weg op gaan.

In Bloemendaal viel een grote boom op twee geparkeerde auto’s. „Brandweermannen hebben stukken van de boom weggezaagd waarna de twee voertuigen konden worden verplaatst. Een van de wagens raakte door de boom zwaar beschadigd en zal moeten worden afgesleept”, meldt nieuwsfotograaf Michel van Bergen.

Spoor

Ook zijn er problemen voor treinreizigers. Tussen Venlo en Roermond is een boom op het spoor gevallen waardoor er geen treinverkeer mogelijk is, meldt Arriva. Er worden vervangende bussen ingezet.

Tussen Rotterdam Centraal en Breda lopen NS-reizigers die gebruik maken van de intercity vertraging op door de harde wind, er rijden daar minder treinen. Dinsdagochtend waren er bouwhekken op het spoor gewaaid en in de middag lag er tussen Heerlen en Herzogenrath een boom tegen de bovenleiding. Ook ontstonden er storingen omdat op meerdere plekken plastic tegen de bovenleidingen waaide, aldus een NS-woordvoerder.

Niet alleen op het land, ook op het water raakten mensen in de problemen. Zo sloegen ongeveer mariniers overboord tijdens een oefening op het IJsselmeer. Allen zijn uit het water gehaald, niemand raakte gewond. „Wel hadden ze lichte onderkoelingsverschijnselen, maar opname was niet nodig”, aldus een woordvoerder van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

Dodenherdenking

In de avond, tijdens Dodenherdenking, is het een fractie rustiger dan overdag, maar nog steeds is er kans op buien en waait het flink door. Dinsdagnacht dalen de temperaturen tot ongeveer 5 graden. Vooral in het Waddengebied waait dan nog steeds een harde tot stormachtige noordwestenwind.