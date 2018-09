Rekenkamer maakt gehakt van bezuiniging zorg

Dat staat in een dinsdag verschenen rapport over de regionale verschillen in het zorggebruik van ouderen en chronisch zieken van de Algemene Rekenkamer samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het rapport maakt gehakt van de bezuinigingsplannen. „Wij concluderen dat het ministerie nog onvoldoende onderbouwing en onvoldoende concrete handvatten heeft om de ingeboekte besparing te realiseren”, staat in het rapport.

Het ministerie van Volksgezondheid wil vanaf 2017 structureel 500 miljoen euro bezuinigen op de langdurige zorg voor ouderen en chronisch zieken. Dat moet bereikt worden met doelmatiger en efficiënter werken.

Het rapport concludeert echter dat regionale verschillen in zorggebruik vooral verklaard worden door leeftijd en de samenstelling van het huishouden. Dan zijn er volgens de Rekenkamer ook nog niet verklaarde verschillen, waar aanvullend onderzoek naar zou moeten komen. „Daardoor is ook niet bekend óf en hoe de gewenste besparing via het terugdringen van regionale verschillen in het zorggebruik is te behalen.”

Voor het rapport is gekeken naar cijfers over 2012, ruim 582.000 mensen ontvingen toen door de overheid gefinancierde zorg. Sinds dit jaar zijn de zorgtaken niet langer in handen van de overheid maar van de gemeenten. „Nu er vanaf 1 januari 2015 meer partijen betrokken zijn bij de langdurige zorg is het nog belangrijker dat al deze partijen dezelfde taal spreken (standaardisering).”

De overheveling van de taken zorgt tot nu toe voor de nodige problemen, zoals de chaotische uitbetaling van persoonsgebonden budgetten (pgb's). De Rekenkamer ondervond ook dat de uitvoeringsorganisaties bij de registratie van gegevens verschillende definities hanteren en bepaalde gegevens niet registreren.