’Baudet moet excuses aanbieden’

Daarin schreef Baudet dat ’twee dierbare vriendinnen ernstig lastig zijn gevallen door vier Marokkanen in de trein’. Maar de NS liet weten dat het ging om medewerkers in burger die een gewone kaartcontrole deden. De vrouwen zouden niet hebben geloofd dat ze echt bij NS werkten.

De leiders van coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en CU zeggen dat Baudet zijn excuses aan zou moeten bieden. „Het zou hem sieren”, zegt VVD-voorman Klaas Dijkhoff. „Als je ernaast zit, zit je ernaast. Dat kan. Maar als iets niet gebeurd is en je hebt het verkeerd gehoord, aangedikt, of bij elkaar verzonnen, dan lijkt het me wel dat je naar de mensen die gewoon hun werk doen, laat weten dat je ernaast zat en je excuses aanbiedt.”

Volgens D66-leider Rob Jetten is het de ’hoogste tijd’ dat Baudet met een spijtbetuiging komt. Doet hij dat niet, dan laat dat volgens Jetten ’de ware aard van Baudet’ zien: „Mensen zwartmaken, ook al is het onterecht. Hij heeft onnodig groepen tegen elkaar opgezet.” De D66-leider wil de tweet van Baudet niet racistisch noemen, maar sluit niet uit dat hij het moedwillig heeft gedaan.

Rutte houdt zich koest

Ook de leiders van de christelijke coalitiepartijen doen een beroep op Baudet. „Dit lijkt me een duidelijk geval dat je ook in de politiek na moet denken voor je iets doet”, zegt CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma. CU-leider Gert-Jan Segers laat op zijn beurt weten dat het goed zou zijn als Baudet zijn excuses aanbiedt.

Premier Rutte wil niet reageren op de ophef: „Dan word ik zo’n commentator.” Baudet zelf was nog steeds niet bereikbaar voor commentaar.