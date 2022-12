Premium Het beste van De Telegraaf

'Kippenvel van de sfeer' Hoezo het WK leeft niet? In Hengelo staan ze op de banken: 'Nog drie potjes en we zijn er!'

Hengelo - Nadat het Nederlands elftal wint van de Verenigde Staten (3-1), staan ze in de ’Remko Pasveer veste’ in Hengelo – een voor de gelegenheid omgebouwde bar – op de banken voor Oranje. En groeit het geloof dat de wereldtitel gepakt kan worden. „Nog drie potjes en we zijn er!”