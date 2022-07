Agent Tiel schoot op auto omdat bestuurder op hem inreed

Bekijk ook: Agent lost schot na melding mishandeling in Tiel

Het incident gebeurde bij de Tolhuiswal in Tiel toen een voertuig dat de politie op het oog had weg probeerde te komen. De politie kwam in actie na een melding van getuigen van een mishandeling aan de Waalkade in Tiel.

De twee inzittenden van het voertuig, een 37-jarige man zonder vaste woon of verblijfplaats en een 27-jarige bijrijder uit Tiel, werden niet veel later aangehouden in de Kerkstraat in Tiel. De bijrijder was ook gewond, wellicht door wat zich eerder op de Waalkade had afgespeeld. De man is nagekeken door ambulancepersoneel.