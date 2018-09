Review: The Last of Us Remastered (PS4)

Om maar meteen deze vraag te beantwoorden: weinig. En geloof het of niet, maar dat is positief. The Last of Us was al zo'n geweldige game dat de makers, gamestudio Naughty Dog, er goed aan hebben gedaan om alles intact te laten. Geloofwaardig Het verhaal draait om twee overlevenden van een zombieplaag die de hele Verenigde Staten verwoest heeft achtergelaten. Joel, een wat oudere man die al veel gezien heeft in zijn leven, moet Ellie, een tienermeisje met een groot geheim, levend van Boston naar de andere kant van het land zien te krijgen. Onderweg krijgen zij niet alleen te maken met zombies, maar ook met de nodige vijandige mensen. Ok, weer een zombiegame, zullen velen denken. Maar vergis je niet! De vijanden zijn eigenlijk gewoon versiering, want het draait vooral om de relatie tussen Joel en Ellie. Deze begint koeltjes, maar na wat zij met elkaar meemaken, begint er toch een vriendschap te bloeien. De heren en dames bij Naughty Dog zijn meesters in karaktergroei een gedurende het spel komen beide hoofdpersonen op een geloofwaardige manier dichter bij elkaar. Beleid De gameplay dan. Iedereen die weleens de Uncharted-games heeft gespeeld - ook gemaakt door Naughty Dog - weet wat je kunt verwachten, al is het allemaal iets minder 'actiefilm' en meer 'thriller'. Je hebt namelijk maar de beschikking over een zeer gelimiteerde hoeveelheid munitie, dus het is zaak om bij elk gevecht eerst zo stil mogelijk te kijken waar alle vijanden zich bevinden en wat ze aan het doen zijn. Met een beetje slim sluipwerk zijn er ook nog wel een paar stilletjes om te leggen, zodat de kudde al wat uigedund wordt. Barst de actie los, dan is het zaak om vooral niet geraakt te worden. Want waar je in Call of Duty bijvoorbeeld een kogelregen te verduren kunt krijgen, wordt je in The Last of Us zonder problemen zo tegen de vlakte geknald. Zowel het sluipen als de actie moet dus met een beetje beleid gebeuren. Vloeiend Grafisch is The Last of Us een pareltje. Het spel was op de PlayStation 3 al schitterend, maar de PS4-versie is nu in Full HD te spelen in 60 beelden per seconde. Degenen die het origineel gespeeld hebben, zullen meteen merken dat alles een stuk vloeiender draait. Niet dat het origineel brak draaide, maar het verschil is zeker merkbaar. Leuk is dat deze Remastered-editie alle uitbreidingen bevat die voor het spel zijn uitgekomen. Vooral Left Behind, een uitbreiding op het verhaal, is gaaf om te spelen voor hen die het origineel uitgespeeld hebben. Ook staat op het schijfje een documentaire over de ontwikkeling van het spel. Uitstekend The Last of Us Remastered is een uitstekende versie van een geweldige game. Zie het als een speciale Blu-Ray-uitgave van een favoriete film. Heb je het origineel helemaal uitgespeeld en was je er daarna wel klaar me, dan is er geen reden om deze versie aan te schaffen. Had je al interesse maar was je er niet aan toegekomen, dan is deze versie uitstekend om alsnog in te stappen.

