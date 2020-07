Trouwstoet zet Zoetermeer op stelten

De trouwstoet haalde halsbrekende toeren uit op de N209, waardoor ander verkeer werd gehinderd. Bij de politie kwamen diverse telefoontjes binnen van mensen die melding maakten van ‘gevaarlijke situaties’.

Eenmaal ter plaatse zagen agenten dat twee feestvierende bestuurders meerdere overtredingen begingen: er werd rechts ingehaald, hard getoeterd en over een verdrijvingsvak gereden. Drie andere automobilisten die deel uitmaakten van de trouwstoet kregen een boete vanwege onder andere het rijden over de vluchtstrook en het fietspad.

Afgelopen januari was het ook al raak in de derde grote stad van Zuid-Holland. Een trouwstoet van zo’n 25 wagens zorgde toen voor veel tumult in een woonwijk. Wijkagenten spraken van gevaarlijk rijgedrag en wijkbewoners die boos waren. De politie deelde toen negen boetes uit.

