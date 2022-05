Schipholbaas Dick Benschop zegt ’geen ei van Columbus’ te hebben gevonden

Benschop ligt vanwege zijn mismanagement al een tijdje onder vuur en werd dinsdag naar de Tweede Kamer gehaald voor tekst en uitleg. Vlak voor de hoorzitting vertelde hij de pers dat er een akkoord op hoofdlijnen is gesloten met vakbond FNV, onder andere over betere beloningen en een verbeterde veiligheid.

De kosten daarvan zullen uiteindelijk worden doorberekend aan reizigers en ook de aandeelhouders (de Staat en gemeenten) zouden wel eens minder dividend kunnen ontvangen. Volgens de Schipholbaas moet er komende tijd een ’faire’ prijs worden betaald. „Vliegen moet geen elitaire bezigheid worden. Maar er moet wel een faire prijs worden betaald.” Ook wil hij via ’vier lijnen’ en met een ’actieplan’ problemen oplossen. Schiphol kwam vorige week al met een actieplan om de zomer goed door te komen.

Zo wil Schiphol meer beveiligers werven, de arbeidsvoorwaarden voor werknemers aantrekkelijker maken en de doorstroming van reizigers in de terminal verbeteren. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om coaches die mensen sneller door de beveiliging helpen en om verbeterde informatievoorziening. Ook probeert de luchthaven afspraken te maken met luchtvaartmaatschappijen over vermindering en verplaatsing van vluchten. Benschop: „Ik ga niet op goed geluk de zomer in, met alle risico dat we de situatie van de meivakantie herhalen.”

Goedkoopste luchthaven van Europa

Op langere termijn moet het roer bij de luchthaven ook om, vindt de FNV. Zo was Schiphol lange tijd de goedkoopste luchthaven van Europa, wemelt het van uitzendbureaus en is de flexibilisering van contracten ’doorgeslagen’. „Ter vergelijking: de kleine luchthaven van München heeft zo’n tienduizend mensen in dienst, Schiphol vier keer zo weinig”, aldus vakbondsbestuurder Van Doesburg.

Hij wijst erop dat ’bijna alle banen in Nederland betere banen zijn dan op Schiphol’. Daar moet verandering in komen, vindt hij. Onder andere door hogere beloningen en een veiliger werkklimaat. „We hebben een luchthaven nodig die dienstbaar is aan onze samenleving en aan de medewerkers.”

Benschop zelf denkt dat hij de juiste man op de juiste plaats is en voelt zich ’uiterst gemotiveerd’ om de problemen op te lossen. Aan opstappen heeft hij, ondanks alle kritiek, niet gedacht. Of zijn plannen voor komende zomer soelaas bieden is echter nog maar de vraag. Benschop kan desgevraagd niet aangeven binnen welke termijn de problemen zijn opgelost en weer normale wachttijden gaan gelden. „Maar ik doe mijn uiterste best om dat zo snel mogelijk met het team voor elkaar te krijgen.”