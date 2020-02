Marengo-proces niet te volgen voor nabestaanden

Meerdere leden van de familie B. leven al geruime tijd in onmin met het OM omdat ze vinden dat er onzorgvuldig met hun veiligheidsbelangen is omgegaan. De hele familie moest na de moord op Redouan B. halsoverkop onderduiken. Justitie houdt nog altijd rekening met wraakactie tegen de familie vanwege het ’overlopen’ van Nabil B.

Teleurgesteld en boos

Het familielid van B. zegt het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi en zijn bende zelf nauwgezet te willen volgen. „Maar we kunnen vanwege de dreiging moeilijk in de zaal zitten met de verdachten en hun families. Ik ben zeer teleurgesteld en boos dat er vandaag en morgen geen live verbinding is. We hebben het verzoek aan het OM zeer tijdig en zwart op wit gedaan.”

Een woordvoerster van de rechtbank, die toestemming moet geven voor de ’meekijk-faciliteiten’ zegt niets van een verzoek te weten. Het is niet ongebruikelijk dat nabestaanden om uiteenlopende redenen een proces via liveverbindingen volgen in plaats van in de rechtszaal.

Kroongetuige Nabil B. en zijn advocaat nemen vandaag zelf wel via een beeld -en geluidsverbinding deel aan het Marengo-proces. Ook Nabil B. is ontevreden over hoe justitie met zijn veiligheid en die van zijn familie omgaat. Hij verbrak daarom vorig jaar zijn contract met justitie over zijn getuigenbescherming. .