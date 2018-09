Review: The Bureau: XCOM Declassified (Xbox 360/PlayStation 3/pc)

Het verhaal van The Bureau draait om William Carter, ooit een succesvolle CIA-agent, maar door omstandigheden is hij aan lager wal geraakt. Toch wordt hij gerekruteerd voor The Bureau, een geheime organisatie die een buitenaardse invasie moet tegenhouden. Tot zover niets nieuws onder de zon voor XCOM-fans, maar dit spel speelt zich af in 1962. In feite ben je dus getuige van het begin van de later internationale organisatie die de buitenaardse bedreiging constant in de gaten houdt. Mass Effect? Overigens zijn het verhaal en wat andere kleine details eigenlijk de enige link met de rest van de XCOM-serie, want The Bureau is een third persoon shooter. Dus weg met die turn based strategie, we gaan gewoon knallen! Nou ja, knallen met beleid. Het spel doet eigenlijk nog het meeste denken aan Mass Effect: je gaat met je team op een missie en kunt tijdens de vuurgevechten speciale krachten gebruiken. Zo kan Carter het hele team helen, terwijl een technicus een mobiel geweer op het slagveld kan plaatsen. Zo heeft elke klasse zijn eigen kenmerken. Tijdens het spel verdient elk personage ook ervaringspunten, die weer omgezet kunnen worden in nieuwe krachten. Ook vind je her en der nieuw wapentuig of accessoires, waarmee je het team kunt uitrusten. Met andere woorden: er zit best wat diepgang in het spel. Overigens kun je tussen de missies door met andere Bureau-leden spreken om zo meer informatie of extra missies te krijgen. The Bureau speelt wel lekker weg: het schieten is soms wat repetitief, maar de nieuwe krachten zorgen ervoor dat je er nooit bij in slaapt valt. Plat Het leukste aan de hele game is echter de sfeer. Het concept van aliens jagen in een jaren '60-sfeertje komt niet vaak voor in games en het is in The Bureau best goed uitgewerkt. Het is dan ook erg jammer dat alles in de game riekt naar haastwerk. Hetgeen het meeste opvalt zijn de technische gebreken. Ik heb het spel op een Xbox 360 gespeeld en daarop hakkelt en stottert de game soms behoorlijk. Elke keer als de game automatisch opgeslagen wordt, valt het consequent een halve seconde stil. En dan heb ik het nog niet eens over de vastlopers. Daarnaast is het verhaal van Carter nogal tweedimensionaal. De stoere agent die aan lager wal raakte en nu een tweede kans heeft om zich te bewijzen is op zich nogal een cliché, maar tijdens de conversaties komen er ook echt alleen maar domme zinnen uit zijn mond. Alsof de makers een detectiveboek uit de jaren '50 hebben geplagieerd. Daar valt wel wat voor te zeggen natuurlijk, maar het werkt in dit spel simpelweg niet. Aardig The Bureau: XCOM Declassified is een aardige game waar heel wat meer ingezeten had. Onder de technische fouten en het clichématige verhaal zit echt een hele goede game. Misschien als er iets meer aandacht aan de details was besteed, dan had dit echt een topper kunnen zijn. Zoals het nu is, is het een aardige besteding van een lui weekend, maar meer ook niet.

Dagelijks tijdens de lunch het laatste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik