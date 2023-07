Vrouw steelt 20 euro van jongen (13) op kermis: 'Hoe laag kun je zijn?'

De wijkagent was aanwezig op de kermis toen de jongen naar hem toekwam. De jongen was alleen en vertelde de wijkagent dat een vrouw een briefje van 20 had gestolen dat de jongen op de grond had laten vallen. „De vrouw zou met haar voet op het gevallen briefje zijn gaan staan”, schrijft de wijkagent. De jongen vroeg de vrouw of hij het briefje terug mocht, maar „dit moedige gedrag werd beantwoord met een ’nee’.” De vrouw zou het briefje in haar tas hebben gestopt. „Terwijl de jongen mij dit vertelde, barstte hij in huilen uit”.

Samen met de jongen ging de agent naar de vrouw toe. „Ik zag dat zij nog rustig aan een automaat stond te spelen waarop ik haar verzocht heb om even met ons mee te lopen naar een rustigere plek.” Daar ontkent de vrouw in eerste instantie dat zij het briefje gestolen heeft, maar nadat de wijkagent haar wijst op het feit dat er camera’s op de kermis hangen „zag ik de onzekerheid in haar ogen toenemen.” De vrouw koos eieren voor haar geld en gaf de jongen de 20 euro terug. „Ongelofelijk, hoe laag kun je gaan als volwassen vrouw tegenover een klein kind. Ik heb het ook letterlijk zo uitgesproken.”

De moeder van de jongen arriveerde kort na het incident op de kermis en besloot geen aangifte te doen. „De jongen is met een politiepen, een dik compliment en een kleine glimlach naar huis gegaan”, besluit de wijkagent.