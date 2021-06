Celstraf voor corrupte politieman die heulde met criminelen

Tegen de lekkende ex-medewerker Forensische Opsporing van de Landelijke Eenheid was door de officier van justitie twee weken geleden tijdens de zitting al drie jaar cel geëist. De verdachte huilde volgens hem krokodillentranen toen hij aangaf spijt te hebben, vooral omdat hij alleen de zaken bekende die onomstotelijk in het dossier staan.

Van der L. – net als zijn advocaat niet aanwezig bij de uitspraak – gaf eerder aan dat zijn kinderen werden bedreigd als hij niet zou ingaan op de eis van de criminelen om politie-informatie op te zoeken en af te staan. Hij beweerde dat hij werd bedreigd nadat hij via chatapps onbedoeld in contact was gekomen met ’onbekenden’ die namen hadden als williewortel333.

Ongeloofwaardig

De rechter is van oordeel dat zijn verklaring ongeloofwaardig is. „Uit het dossier blijkt dat hij al ruim voor de dreiging op verzoek niet-werkgerelateerde kentekens opzocht, en via berichtendienst Telegram leverde aan een onbekend gebleven derde. Het beeld werd bevestigd toen hij later op Telegram het bericht ’Terug van weggeweest’ stuurde.”

Volgens de rechter heeft hij ’geen handen en voeten’ aan zijn eigen scenario gegeven. „Ook niet over ongure types rond zijn woning. Als politieman is het zijn dagelijkse werk om bewijs te vergaren, maar hij heeft geen enkel stuk kunnen overleggen.”

De rechtbank acht dan ook een vijftiental aanklachten wettig en overtuigend bewezen, zoals meermaals computervredebreuk, schending van zijn ambtsgeheim, omkoping en ook de productie van harddrugs. „Met als enkel doel geld verdienen.”

Cokewasserij

Tijdens de eerdere zitting werd al bekend dat hij in politiesystemen onder andere informatie opzocht over het vermeende kopstuk van de cokewasserij in het Drentse Nijeveen die in augustus vorig jaar werd opgerold. Van der L. had zelf ook een rol in de productie van drugs, oordeelde de rechter.

De opgerolde cokewasserij in het Drentse Nijeveen. Ⓒ Politie

Door zijn proceshouding zag ze geen reden af te wijken van de eis van de officier. „De rechtbank neemt hem dat zeer kwalijk. Hij heeft ernstig misbruik gemaakt van zijn rol als politieman, waar absolute integriteit voor nodig is. Bovendien heeft hij geen blijk van inzicht in zijn gedrag gegeven.”