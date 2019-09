Appartementencomplex ontruimd om brand Oss

Ⓒ MaRicMedia

OSS - Een appartementencomplex en een huis voor begeleid wonen aan de Bergheemseweg in Oss zijn ontruimd vanwege een uitslaande brand in twee garageboxen. Dertig mensen zijn opgevangen in een horecagelegenheid aan de overkant van de straat. De bewoners van het complex voor begeleid wonen zijn opgevangen in een andere woning. Niemand is gewond geraakt.