OM: eerder opgepakte verdachte moord advocaat Wiersum is schutter

Amsterdam - De 36-jarige Giërmo B. uit Almere die volgende week woensdag voor het eerst voor de rechter moet verschijnen voor de moord op advocaat Derk Wiersum. B., is waarschijnlijk de schutter. Hij wordt verdacht van "moord in vereniging", dat wil zeggen dat hij en meer mensen van deze moord worden verdacht. Volgens het Openbaar Ministerie is B. degene die met een wapen een of meer schoten op de advocaat heeft afgevuurd.