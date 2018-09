Voor de aardbeiliefhebbers: alles wat je moet weten over aardbeien

Tips: rijpe aardbeien

1. Kleur

Een rijpe aardbei is rood van kleur en vertoont zo min mogelijk witte en groene plekken. Daarnaast is het belangrijk dat de aardbeien in je bakje glanzen.

2. Geur

Rijpe aardbeien verspreiden een sterke geur. Ruikt het bakje in jouw winkelwagen nergens naar? Dan is de kans groot dat de aardbeien nog niet helemaal rijp zijn. Ga liever voor een geurende variant.

3. Zachte plekken

Kijk goed of de aardbeien geen zachte, bruine plekken hebben. Dit betekent namelijk dat ze al aan het rotten zijn. Als er één aardbei beschimmeld is, dan is de kans groot dat de andere aardbeien ook snel bederven.

4. Formaat

Geef toe: we zijn allemaal geneigd om naar het grootste exemplaar te grijpen. Toch kun je bij de zomerkoninkjes beter de kleintjes er tussenuit vissen. Deze hebben namelijk veel meer smaak.

5. Bewaren

Aardbeien zijn het lekkerst als je ze direct opeet. Wil je ze toch bewaren? Doe ze dan in de groentelade van de koelkast. Dek het niet af met plastic, want dan is de kans groot dat ze gaan schimmelen.

Recepten met aardbeien

Aardbei in de hoofdrol

Deze zomerkoninkjes zijn niet alleen onbewerkt ontzettend lekker, je kunt er ook eindeloos mee variëren in gerechten. VROUW zette een aantal recepten op een rij met deze zoete zomervrucht in de hoofdrol. Wat dacht je bijvoorbeeld van deze spinaziesalade met aardbeien?

Meer recepten? Klik dan hier: aardbeien in de hoofdrol

Homemade aardbeienjam

Dé perfecte manier om nog lang te genieten van deze populaire fruitsoort is door er jam van te maken! Onze culi-expert Susan Aretz vertelt je hier precies hoe je dat doet: zo maak je zelf dé lekkerste jam.

Zomerinspiratie

Aangezien de aardbei hét ultieme zomerfruit is, mogen een aantal zomerse recepten natuurlijk niet ontbreken. Van een homemade milkshake en aardbeienijs tot een heerlijke salade: zie hier vijf zomerse aardbei recepten.

Aardbeien ontkronen en snijden

Voordat je de tanden kunt zetten in deze felrode zomerkoninkjes rest er nog één ding: het kroontje! In deze video zie je hoe je deze in een vingerknip verwijdert én snijdt. Handig!