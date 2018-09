Mauritshuis is nu zeker van echte Rembrandt

De meningen over de maker liepen altijd sterk uiteen. Het schilderij is al een paar keer eerder toegeschreven aan Rembrandt, maar ook rezen er twijfels. Om de impasse te doorbreken, besloot het museum het doek in 2007 opnieuw te onderzoeken.

Wetenschappers ontdekten via verfmonsters dat de ondergrond „karakteristiek” was voor schilderijen uit Rembrandts atelier in de jaren 1650-1660. Ook werd ontdekt dat het doek in twee fasen was geschilderd. Over de eerste fase rond 1650 zegt het Mauritshuis: „Het grote formaat van het historiestuk en de kleurrijke en gevoelvolle modellering van sommige aspecten van het schilderij komen goed overeen met andere werken van Rembrandt uit die periode.”

In de tweede fase werden delen van het schilderij voltooid, zoals het gezicht en de handen. Hierover is het onderzoeksteam minder zeker. De experts vinden het „een bijzonder onwaarschijnlijk scenario” dat Rembrandt toestond dat een leerling het zou voltooien. Ook zou een andere kunstenaar het afgemaakt kunnen hebben na Rembrandts dood, maar hiervoor is geen bewijs. „Het Mauritshuis heeft daarom de conclusie getrokken dat de tweede fase ook door Rembrandt is geschilderd.”

Het Mauritshuis kocht het werk in 1898. Voor toenmalig directeur Abraham Bredius bestond er geen twijfel dat het hier om een van de belangrijkste schilderijen van Rembrandt ging.