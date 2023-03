Vrouw omgekomen in woning Blaricum, verdachte aangehouden

Kopieer naar clipboard

Ⓒ Caspar Huurdeman

BLARICUM - Een 34-jarige vrouw is maandagmiddag omgekomen in een woning op de Roerdomp in de buurt Bijvanck in Blaricum. De politie heeft een verdachte aangehouden maar onderzoekt nog of er sprake is van een misdrijf.