Verdacht overlijden 26-jarige Amstelveense

Hulpdiensten kwamen omstreeks 4.45 uur ter plaatse, maar reanimatie mocht niet meer baten. Het slachtoffer overleed in de woning. Over de toedracht en de doodsoorzaak is nog niets duidelijk.

De politie is gestart met een sporenonderzoek. Agenten gaan tevens langs de deuren van buurtgenoten in de hoop meer informatie rond de mysterieuze dood te ontfutselen. Getuigen worden verzocht zichzelf bij de politie te melden.