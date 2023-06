Acht Deense zeilers gered na botsing boot met walvis

Beeld ter illustratie. Ⓒ ANP

KOPENHAGEN - Acht Denen zijn gered nadat hun zeilboot was gekapseisd in de Stille Oceaan na een aanvaring met een of twee walvissen. De bemanning gebruikte het reddingsvlot en riep om hulp via een satelliettelefoon, waarna een zoek- en reddingsmissie in gang werd gezet.