'Nadenken over cultuur rond NS'

ChristenUnie-Kamerlid Arie Slob zei dat maandag voor de parlementaire enquêtecommissie, die onderzoek doet naar het debacle rond de flitstrein Fyra. Slob was in 2004 al lid van een Kamercommissie die onderzoek deed naar megaprojecten in de infrastructuur.

Slob zei in zijn verhoor dat de NS in het Fyra-project veel fouten heeft gemaakt. „Maar ze zaten in een cultuur van liberaliseren en privatiseren, er was zelfs sprake van een beursgang. Dat heeft bij de NS krachten losgemaakt: ze moesten in een goede positie komen met het hoofdrailnet en met een internationale verbinding als de hogesnelheidslijn. Dat leidde tot een bieding die veel te hoog was. Hoe die onderliggende cultuur later zo ontspoord is, daar moeten we denk ik echt goed over nadenken”, aldus Slob.

Hij wees er ook op dat een bedrijf als de NS zich enigszins in een vreemde situatie bevindt. Enerzijds is het een staatsbedrijf, waarbij de Nederlandse staat voor 100 procent aandeelhouder is. Maar anderzijds moet NS meedoen met aanbestedingen op het spoor. Volgens Slob moet daar in de Kamer „een stevig debat” over worden gevoerd.

Hij uitte zich verder negatief over de informatieverschaffing vanuit het kabinet in de jaren voor de Fyra (even) ging rijden. Volgens Slob verscholen ministers zich nogal eens achter onderhandelingen, waardoor informatie niet (publiekelijk) gedeeld kon worden. De Kamer werd op afstand gehouden, zei Slob.