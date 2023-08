Nulgradenniveau in Zwitersland nooit eerder zo hoog

MétéoSuisse schrijft dat het nulgradenniveau onder meer invloed heeft op de vegetatie, de sneeuwgrens en de watercyclus. „Het heeft dus een aanzienlijke impact op de leefgebieden van mensen, dieren en planten.” Volgens de weerdienst is het ook een „integraal onderdeel” van de weersvoorspellingen in het Alpengebied.

De metingen worden sinds 1954 uitgevoerd met een weerballon boven Payerne. Doorgaans worden twee keer per dag metingen verricht. Het oude record werd vorig jaar gemeten. Op 25 juli 2022 lag het nulgradenniveau op 5184 meter. In een bericht op de website schrijft MétéoSuisse dat klimaatverandering er in de afgelopen decennia voor heeft gezorgd dat het nulgradenniveau aanzienlijk is gestegen.