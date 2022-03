Drugsverdachte wil alle dossierstukken overleden undercoveragent

Eerder besloot de rechtbank dat het rapport dat de overleden agent over zijn undercoveroperatie maakte openbaar moest worden gemaakt, ook al heeft de man dat verslag nooit meer kunnen ondertekenen. Het is toegevoegd aan het strafdossier van M., die ervan wordt verdacht 1300 kilo cocaïne via de haven Vlissingen te hebben ingevoerd.

Verschillende drugsorganisaties

M. zou de afgelopen jaren met verschillende drugsorganisaties in zee zijn gegaan. Om zijn handel en wandel in het criminele circuit te onderzoeken besloot de politie een undercoveragent in te zetten. Die kocht het huis naast M. en deed zich vervolgens voor als de joviale buurman. Hij kreeg na verloop van tijd een intieme relatie met de vrouw van de verdachte. De agent kwam in zijn rol onder een dusdanige druk te staan, dat hij vorig jaar zelfmoord pleegde. De agent kreeg te weinig ondersteuning van zijn meerderen, bleek later uit een onderzoek naar de operatie.

Het rapport dat de agent achterliet over de zaak geeft volgens de verdediging van de verdachte een incompleet beeld. M. zegt dat hij op verschillende momenten door de agent is uitgelokt, bijvoorbeeld door hem te vragen transacties in bitcoins te voldoen en een ruimte in een auto te maken om een wapen te verbergen.

De vrouw van M. moet nog worden verhoord over haar rol. De rechtbank beslist later vandaag over de verzoeken van de verdachte.