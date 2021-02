Basisscholen maandag open, nog onduidelijk hoe

De CU-bewindsman hoopt dan ook twijfelaars over de streep te trekken, die nu nog te kennen geven hun basisschool of kinderdagverblijf niet te willen openen. „Wij zijn heel hard aan het werk. De protocollen krijgen ze morgen. Alles is er wel op gericht om kinderopvang en primair onderwijs open te laten gaan.”

Zorgvuldigheid

Volgens de minister is er bewust zondag al een knoop doorgehakt, om zo genoeg tijd over te houden voor de voorbereiding. Het zou volgens hem te krap worden als pas dinsdagavond tijdens de persconferentie het besluit wereldkundig was gemaakt. „Ik denk dat het belangrijk is dat we het zorgvuldig doen. Nu hebben we een paar dagen om toe te werken naar maandag.”

Slob wil twijfelaars geruststellen met aanvullende maatregelen op basisscholen en op kinderdagverblijven. Die komen er ’om de risico's zo klein mogelijk te houden’. „Dat doen we voor de kinderen, maar ook voor het personeel.”

Strengere toelating

Een van die maatregelen is strenger zijn met het toelaten van kinderen als er in de thuissituatie besmettingen zijn, vertelt de bewindsman. Woensdag wordt in het protocol bekend hoe dat precies moet gebeuren.

Vanuit de PO-raad klinkt kritiek op de onduidelijkheid die er nu heerst. „Wij willen bijvoorbeeld graag weten welke maatregelen verplicht zijn en welke een advies”, zegt een woordvoerder van de PO-Raad, de vereniging van schoolbesturen in het basisonderwijs. „Iedereen overlegt momenteel met iedereen, het is een grote bijenkorf.”

Het OMT raadt onder meer aan om de hele klas te laten testen en een paar dagen naar huis te sturen als een leerling besmet raakt. Verder suggereert het OMT om het aantal contacten van leerlingen te beperken, bijvoorbeeld door ze in vaste kleine groepjes te laten samenwerken.