Liefde nodig? ’Laat je nieuwe puppy niet thuisbezorgd worden’

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), de politie, de dierenpolitie en de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming waren bij de actie betrokken. Zij hadden een melding gehad over zieke honden en verwaarlozing.

De honden werden gehouden ’in te kleine buitenverblijven en onverwarmde bijgebouwen en schuurtjes’, zo luidde de conclusie. Een van de honden had bijthonden en was daarvoor niet behandeld. De 79 honden die zijn weggehaald, waren er het slechts aan toe. „Deze dieren zijn op kosten van de fokker overgebracht naar een opslaghouder waar zij op de juiste manier worden gehuisvest en verzorgd en de nodige diergeneeskundige verzorging krijgen”, aldus de NVWA. De fokker mag zo’n veertig dieren voorlopig houden.

Malafide hondenhandel is een groot probleem, zegt de NVWA. Maar ’denk na als je een hond koopt’, vraagt de instantie. „Hondenhandel ontstaat door vraag naar én aanbod van, vaak jonge, honden. Illegale hondenhandel blijft bestaan zolang het deze handelaren lukt hun honden te verkopen.” Wil je een hond, dan kun je op z’n minst het dier laten keuren door een dierenarts, goed navraag doen over de herkomst van het dier en de huisvesting controleren. Er bestaat een puppy-checklist.

Corona

„Omdat mensen vanwege de coronamaatregelen meer thuis zijn, hebben ze ook meer behoefte aan het gezelschap en de liefde van een huisdier. Dierenasiels, fokkers en andere handelaren verkopen veel meer honden dan voorheen. Omdat de vraag naar honden flink is toegenomen neemt ook het aanbod van illegale honden helaas toe”, signaleert de dienst verder.

Een nieuw fenomeen is het ’thuisbezorgen’ van de nieuwe hond. Dat wordt steeds vaker aangeboden. „De NVWA adviseert met klem om dit niet te doen. Als de hond aan je deur wordt bezorgd of als je het diertje ergens op een parkeerterrein op moet halen heb je nóg minder tijd om te controleren of alles klopt en krijg je dus nog makkelijker een pup mee die wellicht ziek is of niet de juiste papieren en vaccinaties heeft.”