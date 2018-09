Detailhandel ziet verkopen toenemen

Volgens FNV-onderhandelaar Niels Suijker zal er eerst door alle partijen een overeenkomst ondertekend worden, die onder meer bepaalt hoe het proces zal verlopen. De zoektocht naar een geschikte bemiddelaar begon eind vorige maand toen V&D en de vakbonden over het loonconflict in hoger beroep voor de rechter stonden. Het gerechtshof gaf de kemphanen tot eind deze maand de tijd om er samen uit te komen.

Het vinden van een bemiddelaar duurde wat langer dan gedacht, beaamt Suijker. Pas wanneer de bemiddelaar begint, zal de naam bekend zijn, zegt hij. Dat zal vermoedelijk in de loop van deze week zijn. Partijen zullen vervolgens radiostilte in acht nemen.

De warenhuisketen en de bonden zijn al maanden met elkaar in conflict over de salarisverlaging die V&D wil doorvoeren. In februari verbood een rechter het winkelbedrijf in een kort geding om zomaar te snijden in de lonen van zijn personeel. Maar V&D, dat per se wil korten, tekende beroep aan. Pas na aandringen van het gerechtshof in Amsterdam, besloten de partijen vorige week weer met elkaar om tafel te gaan.

Of ze er snel uit zullen komen, valt te betwijfelen. De standpunten liggen nog mijlenver uit elkaar. „We gaan positief de onderhandelingen in, maar er zijn nog grote stappen te maken”, aldus Suijker.

V&D lijdt al zeker twintig jaar verlies, maar het concern denkt met de nieuwe strategie die onlangs is gepresenteerd toch weer financieel gezond te worden. Onderdeel van de herstelplannen is alleen dat er nog 10 miljoen euro aan loonkosten wordt bespaard. Als dat niet door een 'loonoffer' kan, dan wil V&D mensen gaan ontslaan.