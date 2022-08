Protesten in India om vrijlating daders groepsverkrachting: ’Hoe ben ik veilig?’

In de hoofdstad New Delhi gingen mensen de straat op om de lokale overheid van de staat Gujarat op te roepen om de beslissing terug te draaien en hun steun uit te roepen voor het slachtoffer. Ook in andere staten gingen boze burgers de straat op.

De mannen zijn op 15 augustus vrijgelaten, op basis van een wet uit 1992. Deze was nog van kracht toen de mannen in 2008 veroordeeld werden. In 2014 werd deze wet aangepast, waardoor het niet meer mogelijk is om voor bijvoorbeeld een verkrachting of moord eerder vrij te komen of dat een straf komt te vervallen. Ambtenaren verdedigen de keuze door te stellen dat de veroordeelden veertien jaar in de gevangenis hebben gezeten.

De vrouw was zwanger toen ze door de groep mannen werd verkracht tijdens de rellen die volgens persbureau AP ‘de ergste waren sinds de Indiase onafhankelijkheid van Groot-Brittannië in 1947’. Tijdens de rellen werden zeven familieleden van de vrouw vermoord, waaronder haar dochter van drie.

Vertrouwen verloren

Het slachtoffer zegt erg aangeslagen te zijn door het besluit van de lokale overheid. Het heeft haar vertrouwen in de rechtsstaat geschaad. Een prominente Indiase activist, Kavita Krishnan: ,,Het hele land zou een antwoord van de minister-president moeten eisen.”

,,Modi hield op 15 augustus een toespraak over de veiligheid en bescherming van vrouwen in India, en op dezelfde dag lieten ze de verkrachters vrij", zei de jonge demonstrant Asiya Qureshi in New Delhi. ,,Hoe ben ik veilig in zo'n klimaat?"

De rellen achtervolgen Modi, destijds de hoogste gekozen functionaris van Gujarat, omringd door beschuldigingen dat de autoriteiten het bloedvergieten destijds toestonden en zelfs aanmoedigden. Modi heeft herhaaldelijk ontkend een rol te hebben gespeeld en het Hooggerechtshof heeft gezegd dat het geen bewijs heeft gevonden om hem te vervolgen.

Zijn partij is momenteel aan de macht in Gujarat.