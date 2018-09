Moeder Ronaldo betrapt met 55.000 euro op zak

Het is verboden om meer dan 10.000 euro cash uit te voeren. De douane heeft daarom 45.000 euro in beslag genomen, meldt de Spaanse krant El Mundo. Dolores krijgt het geld pas terug als ze kan aangeven hoe ze eraan is gekomen. Dat kon ze niet, toen ze werd aangehouden.

Volgens El Mundo is de kans klein dat Dolores kwaad in de zin had. Het is volgens de Spaanse krant waarschijnlijker dat ze niet op de hoogte was van de regels betreffende de uitvoer van contant geld.