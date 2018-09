Coffeeshopondernemer voor Thaise rechter

Het belooft een ingewikkelde zaak te worden. Want leg maar eens aan een Thaise rechter uit dat iets dat bij wet verboden is, het verkopen van softdrugs, in de praktijk toch is toegestaan. Toch is dat wat advocaat Sidney Smeets vanaf dinsdag gaat doen. „De zaak draait om investeringen die hij in Thailand heeft gedaan met de opbrengst van zijn coffeeshops”, legt hij uit.

De Thaise autoriteiten zien die investeringen als witwaspraktijken. Het geld is immers afkomstig uit (gedoogde) drugshandel. „Mijn collega Gerard Spong gaat in juli ook naar Thailand om als getuige-deskundige uitleg te geven over het Nederlandse gedoogbeleid”, aldus Smeets.

De Nederlandse autoriteiten vroegen de Thaise politie vorig jaar om informatie over Van Laarhoven, die nadat hij zijn bedrijf verkocht emigreerde naar het Aziatische land. De Thai begonnen een eigen onderzoek en deden een grote inval in de villa van de Tilburger. Hij en zijn Thaise vrouw werden opgepakt en zitten sindsdien gevangen. In Den Haag loopt nog een rechtszaak waarin de advocaten van Van Laarhoven eisen dat Nederland zich inspant om hem te laten uitleveren.

De man zit onder erbarmelijke omstandigheden gevangen. Dieptepunt was een dodelijke vechtpartij in de cel waar hij met tientallen anderen in zat. Zat, want momenteel ligt de man in het ziekenhuis, vertelt Smeets. „Het gaat niet goed met hem. Hij heeft een oorinfectie en naar ik begrijp ook nierproblemen.” De vraag is dus of hij zijn zaak kan bijwonen.

Ook in Nederland lopen al jaren grote onderzoeken van justitie naar The Grass Company. Advocaat Smeets noemt het echter hoopvol voor zijn cliënt dat hij in Nederland nooit schuldig is bevonden. „De zaak draait om witwassen, maar je kunt alleen geld witwassen dat op criminele wijze is verkregen. Daar is hij nooit voor veroordeeld.”