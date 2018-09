Geschrokken Jumbo zwijgt over beveiliging

De bedreiging is per brief aan de Jumbo gedaan. Burgemeester Peter den Oudsten van Groningen zegt de brief niet te hebben ingezien, maar wel te weten wat erin staat. Hij sprak voor de camera's van RTV Noord van een „bommelding”. Meer wil hij niet zeggen over de inhoud, in het kader van het onderzoek.

Vertrouwen

Jumbo zegt veel vertrouwen te hebben in het onderzoek van de politie. „Wij verlenen de politie alle mogelijke medewerking en er is nauw contact met hen over de voortgang.”

Vorige week was er een ontploffing bij een ander Jumbofiliaal in Groningen. Enkele weken daarvoor werd een explosief gevonden bij weer een andere Jumbo in dezelfde stad.

De bomverkenners zijn zaterdagmiddag tegen 18.00 uur het pand binnengegaan op zoek naar explosieven. De Jumbo bij de Euroborg aan de Boumaboulevard is zeer groot; het vloeroppervlak is ongeveer 4000 vierkante meter.