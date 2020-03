’Nederlanders opgepakt voor beroven en mishandelen Spaanse chauffeur’

Dat melden Spaanse media. Onze landgenoten, in de leeftijd van 19 tot en met 24 jaar, waren op vakantie in de buurt van de Zuid-Spaanse stad toen het in de vroege ochtend misging. Na een conflict met een bestuurder van een toeristentaxi werd de man geïntimideerd, maakte het viertal zich schuldig aan geweld en werd de man beroofd van zijn dagopbrengst van 190 euro.

Volgens de 40-jarige chauffeur kwam een van de Nederlanders om vier uur ’s ochtends met een honkbalknuppel op hem af en dwong hem uit zijn voertuig te stappen. Daarop werd hij geslagen en werd het geld van de man afgenomen. De lokale politie, die snel ter plaatse was, arresteerde de Nederlanders op de bekende Pablo Ruiz Picasso-boulevard nadat de overvallen bestuurder een beschrijving van het kwartet had gegeven.

Het viertal zat op dat moment al in een andere taxi. Een van de verdachten rende weg, maar kon alsnog worden aangehouden. Een vijfde verdachte werd later vrijgelaten omdat hij niet zou hebben deelgenomen aan de gewelddadige beroving. Het incident had eind februari plaats, maar is pas nu bekendgemaakt.