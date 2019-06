Storing KPN: stikhete trein en iemand onwel

De NS riep maandag op Utrecht Centraal te mijden. Daar reden veel minder treinen en is de stationshal rond 18.00 uur helemaal volgestroomd met reizigers. Vooral de trajecten Utrecht-Amsterdam en Utrecht-Den Bosch hadden problemen. ProRail deelde water uit op het station. „Om veiligheidsredenen wordt u geadviseerd Utrecht Centraal te mijden”, meldde de NS aan RTV Utrecht.

De storing is niet de reden van de problemen op genoemde trajecten, maar de communicatie wordt er wel door ’bemoeilijkt’, geeft de NS toe.

Meerdere reizigers hebben dit ook vernomen van conducteurs. De 24-jarige Max uit Den Bosch stond naar eigen zeggen een uur en een kwartier stil in een trein tussen Rotterdam en Breda. De trein werd steeds heter. „Op een gegeven moment ging de airco uit”, zegt Max. „Mensen gingen wapperen, onrustig heen en weer lopen op zoek naar koelte. Het was stikheet. We stonden in de volle zon. Na een tijdje zocht iemand een conducteur voor iemand die onwel was geworden.”

KPN

Aanvankelijk werd omgeroepen dat het ’minimaal een kwartier’ zou duren, later gaf de machinist toe dat het langer kon gaan duren. „Ze zeiden: excuus, we kampen met een storing waardoor de mensen die we moeten bereiken, niet bereikbaar zijn.”

Na enige tijd ging de airco weer aan en maakte opluchting zich meester van de reizigers, om later weer uit te vallen. „Toen begon alles weer van voor af aan”, aldus Max. Hij is inmiddels in Breda en meldt dat het ’met een sisser is afgelopen’. „Er waren geen noodtoestanden, al vertoonde een enkeling wel verward gedrag. Het was geen pretje.”

De NS was maandagavond niet direct bereikbaar voor commentaar.