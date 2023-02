Hoekstra noemt Heineken-investering in Rusland ’moreel niet uit leggen’

De minister reageert op het nieuws van Follow the Money dat bierbrouwer Heineken het afgelopen jaar investeringen heeft gedaan in Russische activiteiten. En dat terwijl Heineken had aangekondigd zich volledig terug te trekken uit Rusland, vanwege de invasie van Oekraïne. Volgens Follow the Money breidt Heineken in Rusland zelfs uit, met de lancering van nieuwe producten.

„Dit specifieke voorbeeld ken ik niet, maar ik vind dat bedrijven zich drie keer achter de oren moeten krabben voordat ze het normaal vinden om door te gaan in Rusland”, reageert minister Hoekstra. „Het is moreel echt niet uit te leggen. Mijn indruk was juist dat Heineken een van de bedrijven is die heeft gezegd: we hebben daar niks meer te zoeken.”

Overgangsperiode

In maart 2022 maakte Heineken wereldkundig dat het bedrijf zich zou terugtrekken uit Rusland. Niet alleen het merk Heineken zou verdwijnen, maar ook de andere merken van het bedrijf zoals Amstel, Affligem en lokale Russische bieren. Wel zei Heineken een overgangsperiode nodig te hebben om de activiteiten af te bouwen en een nieuwe eigenaar te vinden.

Follow the Money meldt dat binnen Heineken expliciet wordt gesproken over investeringen. Zo zou er onder meer extra geld worden gestoken in nieuwe werknemers, producten en verkooppromotie.

In een reactie aan Follow the Money zegt Heineken dat het bedrijf het ’van essentieel belang vindt om door te gaan met de verminderde activiteiten tijdens deze overgangsperiode terwijl we proberen ons bedrijf over te dragen aan een nieuwe eigenaar in volledige naleving van internationale en lokale wetten’. Ook zegt Heineken ’niet langer enig netto financieel voordeel uit de Russische activiteiten te accepteren’.