Loekasjenko spreekt over ’verandering’, critici vertrouwen het niet

„Iedereen roept verandering, verandering. Daarom gaan we dat uitvoerig bespreken”, aldus Loekasjenko maandag. Concreet gaat het om een aanpassing van de grondwet die breed gedragen moet worden in de samenleving. Staatsmedia in Minsk kopten in hun snelle berichtgeving: „Loekasjenko voorstander van hervormingen.”

De situatie in Minsk bleef aan het begin van de week gespannen, nadat zondag opnieuw tienduizenden mensen het aftreden van de 66-jarige machthebber hadden geëist. Oppositiepolitica Maria Kolesnikova waarschuwde dat Loekasjenko niet te vertrouwen is. Een kwart eeuw van veel niet nagekomen beloftes heeft dat afdoende bewezen. „Loekasjenko liegt en manipuleert net als de afgelopen 26 jaar”, zei ze tegen het Duitse persbureau DPA.

Politicologen geloven evenmin dat Loekasjenko bereid is macht in te leveren. Zo zei politicoloog Valeri Karbelevitsj maandag dat in de toekomst een model zoals in Kazachstan mogelijk is. In het Centraal-Aziatische land droeg de eerste president Noersoeltan Nasanbajev vorig jaar zijn functie als staatshoofd aan een loyale en Moskou-getrouwe opvolger over. Op de achtergrond hield hij echter vele touwtjes in handen en hoeft hij met name geen strafvervolging te vrezen.

Critici vertrouwen het bovendien niet dat Loekasjenko in het midden liet met wie hij gaat praten over verandering. Volgens Karbelevitsj zijn dat in de regel aangewezen personen die dan ook braaf de mening van Loekasjenko verkondigen. Onlangs nog zei hij genegen te zijn tot de dialoog met arbeiders en studenten om even later de mensen op straat te betitelen als „ratten.”

De Wit-Russische democratiseringsbeweging daarentegen wil een brede maatschappelijk discussie en richtte een coördinatieraad van burgers op voor een vreedzame machtsoverdracht. Loekasjenko heeft dat comité tot dusver echter afgewezen.