Vietnam rolt groot goksyndicaat op

Gokken is illegaal in het Aziatische land, alleen buitenlanders mogen in lokale casino’s een gokje wagen. Vorige jaar maakte de Vietnamese regering bekend dat het een proef wilde starten, waarbij Vietnamezen in speciaal geselecteerde casino’s mogen gokken.

De Chinezen, in de leeftijd van 18 tot 24 jaar, werden gearresteerd terwijl ze voor tientallen online gokwebsites aan het werk waren. De politie deed invallen in ongeveer honderd kamers in Haiphong City, 100 kilometer ten oosten van de hoofdstad Hanoi. Op de gokplatforms kon geld worden ingezet op sportwedstrijden en loterijen.

Bij de invallen nam de politie ook 2000 smartphones en 530 computers in beslag.