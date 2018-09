Website over Oranjezaal Huis ten Bosch

Informatie over de restauratie en het kunsthistorisch onderzoek van de fraai gedecoreerde Oranjezaal van Paleis Huis ten Bosch in Den Haag is binnenkort voor iedereen beschikbaar. Tijdens een bijeenkomst in het Haagse Mauritshuis wordt daarover op 24 juni een website gelanceerd. Koning Willem-Alexander zal daarbij zijn, liet de Rijksvoorlichtingsdienst vrijdag weten.