Oververmoeide minister Bruins stapt op

Bruins werd woensdagavond onwel tijdens het Tweede Kamerdebat over de aanpak van de coronacrisis. Het was een ’flauwte’ die werd veroorzaakt door ’oververmoeidheid’, liet de minister na afloop via Twitter weten. Zijn woordvoering liet donderdagmiddag weten dat de minister voorlopig vanuit huis door zou werken, maar hem is nu door de koning ontslag verleend.

In Den Haag klinkt dat de minister te veel van zichzelf heeft gevraagd bij het bestrijden van de coronacrisis. Het wat rustiger aandoen is voor hem als hoofdverantwoordelijke bewindspersoon echter geen optie. Daarom zou hij hebben besloten zijn ministerschap ter beschikking te stellen.

De VVD moet nu op zoek naar een vervanger. De naam van voormalig minister Edith Schippers van Volksgezondheid komt op, omdat zij al goed in de zorgdossiers is ingewerkt en in deze crisistijd dus gelijk aan de slag zou kunnen. Nu is Schippers directeur bij DSM Nederland. Ook Henk Kamp kan een optie zijn, die de afgelopen twintig jaar veel ervaring opbouwde als minister op verschillende departementen.

De taken van Bruins worden voorlopig waargenomen door De Jonge.