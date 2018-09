Motorclubcafé Dug Out terecht gesloten

Cox sloot de kroeg voor drie maanden na een vechtpartij op 7 mei tussen leden van de motorclubs Bandidos en Red Devils, waarbij vanuit het café geschoten is, aldus de rechtbank. Terecht vreest de burgemeester voor een herhaling van dit soort confrontaties tussen de motorclubs.

Het café was niet alleen een ontmoetingsplek van de Red Devils; ook was de partner van de uitbaatster betrokken bij het geweld. Dat de vecht- en schietpartij bij Dug Out plaatsvond, is volgens de rechtbank dan ook geen toeval.

De uitbaatster had een kort geding tegen de sluiting aangespannen, met name omdat zij geen inkomsten meer heeft. Maar haar belang is ondergeschikt aan dat van de openbare orde en veiligheid, is de rechtbank het met de burgemeester eens.