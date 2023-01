Media: mogelijke verdachte schietpartij Californië omsingeld, man dood in busje

Live helikopterbeelden van lokale media toonden een wit busje met daarin de verdachte, dat omringd is door gepantserde politievoertuigen. De omsingeling is in de stad Torrance, ten zuiden van Los Angeles, iets meer dan 40 kilometer van Monterey Park, de stad met overwegend inwoners van Aziatische afkomst waar de schietpartij gebeurd is. Volgens getuigen was de verdachte, in eerste aanleg omschreven als een ’man van Aziatische afkomst’, gevlucht in een wit busje.

In Torrance werd een dergelijk busje klemgereden. Toen politiemensen de man sommeerden het busje te verlaten, hoorden zij een geluid dat leek op een schot. Vermoed wordt dat de man zichzelf heeft doodgeschoten, meldt CNN. De wagen werd met de grootst mogelijke voorzichtigheid benaderd, omdat men niet zeker is dat de man is overleden. Inmiddels zijn politiemensen het busje binnengegaan, zo blijkt uit live-beelden. Er zou een lichaam in de bus zijn gevonden, melden lokale media.

De politie wil ook nog niet bevestigen dat het echt om de schutter van Monterey Park gaat. Sheriff Robert Luna van Los Angeles County: „Mensen hebben ons gevraagd: Is het de verdachte? We weten het niet.”

Bij de schietpartij in Monterey Park zijn zeker tien mensen omgekomen, terwijl ook zeker tien mensen gewond raakten. Vier gewonden liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. De schutter was al gevlucht voordat de politie bij de club arriveerde. De politie kan nog niets zeggen over het motief van de schutter. Zo wordt nog onderzocht of de dader de slachtoffers kende.

Nieuwjaarsfeest

De man opende het vuur in een nachtclub, een uur nadat in de stad groots Chinees Nieuwjaar was gevierd. Getuigen zeggen tegen de krant Los Angeles Times dat hij met een semiautomatisch geweer willekeurig om zich heen schoot. Hij zou munitie bij zich hebben gehad om zijn geweer te kunnen herladen. Volgens aanwezigen in de club is de eigenaar van de nachtclub een van de doden.

De plek waar zeker tien mensen omkwamen bij de schietpartij. Ⓒ ANP / AFP

De politie kijkt ook of er een verband is met een mogelijke schietpartij in een dansclub in Alhambra. Ook in die stad, die naast Monterey Park ligt, wonen veel Aziatische Amerikanen

Monterey Park en Alhambra liggen zo’n 13 kilometer ten oosten van Los Angeles. Volgens de media waren in Monterey Park tienduizenden mensen samengekomen om Chinees Nieuwjaar te vieren. Het evenement zou ongeveer een uur afgelopen zijn geweest toen de schietpartij begon. Ook op zondag stonden nog festiviteiten gepland, maar die zijn afgelast.